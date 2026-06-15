Şavşat Deresi'ne uçan kamyonet çıkarıldı, kayıp baba ve oğul aranıyor - Son Dakika
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Şavşat Deresi'ne uçan kamyonet çıkarıldı, kayıp baba ve oğul aranıyor

Şavşat Deresi\'ne uçan kamyonet çıkarıldı, kayıp baba ve oğul aranıyor
15.06.2026 13:05  Güncelleme: 13:08
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Artvin'in Şavşat ilçesinde dereye uçan kamyonet sudan çıkarıldı, ancak araçta bulunamayan baba ve oğul için arama çalışmaları sürüyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde dereye uçtuğu belirlenen kamyonet ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarıldı. Araçta bulunamayan baba ve oğlun izine ulaşılması için dere boyunca arama çalışmaları sürüyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde kayboldukları bildirilen baba ve oğlun bulunduğu düşünülen kamyonet dere yatağından çıkarılırken, araçta kimsenin bulunmaması üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Sakalar köyünde yaşayan Selahaddin Kaya (68) ile oğlu Mecit Kaya'dan (45) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, Mecit Kaya'ya ait 08 DC 603 plakalı kamyonetin Artvin-Ardahan kara yolunun 46. kilometresindeki Çifte Hanlar mevkiinde Şavşat Deresi'nde olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık, itfaiye, deniz polisi ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle dere kenarında yol açılmasının ardından başlatılan çalışmalar sonucu kamyonet bulunduğu yerden çıkarıldı. Ancak araç içerisinde baba ve oğluna rastlanmadı.

Ardahan'a arı sevkiyatı yaptıktan sonra dönüş yolunda kaza geçirdikleri değerlendirilen baba ve oğlun bulunması için dere yatağı ve çevresinde arama çalışmaları sürdürülüyor.

Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Belediye Başkanı Durmuş Aydın ve İl Afet Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu da çalışmaları olay yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, dün akşam saatlerinde iki vatandaşın kayıp olduğu ihbarı üzerine çalışmaların başlatıldığını belirterek "İhbar üzerine plaka tanıma sistemiyle aracın en son Şavşat çıkışında tespit edildiğini kaydeden Köse, 'Tespit akabinde yapılan araştırmalar neticesinde bir aracın Çifte Hanlar mevkisinde dereye uçtuğunu tespit ettik. Bundan sonraki süreçte jandarma, AFAD, itfaiye, deniz polisi ve Şavşat Arama Kurtarma ekiplerimizle olay yerine intikal edildi. Olay yerinde yapılan çalışmalar neticesinde dereye uçan aracı karaya çıkardık. Ancak araç içerisindeki vatandaşlarımızı tespit edemedik. Vatandaşlarımızın sürüklenebileceğini düşünerek önlemlerimizi almıştık. Şu an o aramalarımız devam ediyor. Bu dakikadan itibaren de yine bu hatta sualtı arama ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz aramalarını sürdürecekler" dedi.

Kayıp baba ve oğlun bulunması için bölgede başlatılan çalışmalar aralıksız sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Güvenlik, Şavşat, Artvin, Sudan, Yaşam, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şavşat Deresi'ne uçan kamyonet çıkarıldı, kayıp baba ve oğul aranıyor - Son Dakika

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