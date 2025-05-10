Artvin\'de Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, fırtına sonrası ilçede son durumu değerlendirdi.

Saat 19.30 sıralarında başlayan ve hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan fırtına, Arhavi ilçesinde ağaçların devrilmesine ve enerji hatlarında hasara yol açtı. Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, yaptığı açıklamada Cumhuriyet Mahallesi'nde iki, Kale Mahallesi'nde ise bir ağacın devrildiğini belirtti.

Kırsal mahallelerde de benzer olayların yaşandığını ifade eden Başkan Ataselim, "Köylerimizde ağaç devrilmeleri nedeniyle enerji hatlarında ciddi tahribatlar meydana geldi. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekiplerimiz de kısmi olarak müdahalelerine devam ediyor. İnşallah fırtına en kısa sürede etkisini yitirir" dedi.

Fırtınanın ardından herhangi bir can kaybı ya da ciddi maddi hasarın yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ARTVİN