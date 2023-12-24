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Artvin'de fırtına nedeniyle çatılar uçtu, elektrik telleri zarar gördü - Son Dakika
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Artvin'de fırtına nedeniyle çatılar uçtu, elektrik telleri zarar gördü

Artvin'de gece saatlerinde etkisini gösteren fırtına sonucunda Arhavi Devlet Hastanesi ve bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik telleri zarar gördü. Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde maddi hasar meydana geldi. AFAD ekipleri zarar tespiti yaparken elektrik ekipleri arızaları giderdi.

Artvin\'de fırtına nedeniyle çatılar uçtu, elektrik telleri zarar gördü
24.12.2023 - 14:22,
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Artvin'de gece saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle Arhavi Devlet Hastanesinin ve bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik telleri zarar gördü.

Artvin'de gece saatlerinden etkili olan fırtına Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinden maddi hasara neden oldu. Arhavi ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinin çatısı fırtına nedeniyle uçarken, Kaledibi mahallesinde bulunan tavuk çiftliği zarar gördü.

Hopa ilçesinde ise Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evin çatısı uçtu, Kemalpaşa ilçesinde de elektrik direkleri zarar gördü.

Zarar gören bölgelerde AFAD ekipleri tespit çalışmasına başlarken elektrik ekipleri ize arızaları giderdi. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de fırtına nedeniyle çatılar uçtu, elektrik telleri zarar gördü - Son Dakika


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