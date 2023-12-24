Artvin\'de fırtına nedeniyle çatılar uçtu, elektrik telleri zarar gördü

Artvin'de gece saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle Arhavi Devlet Hastanesinin ve bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik telleri zarar gördü.

Artvin'de gece saatlerinden etkili olan fırtına Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinden maddi hasara neden oldu. Arhavi ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinin çatısı fırtına nedeniyle uçarken, Kaledibi mahallesinde bulunan tavuk çiftliği zarar gördü.

Hopa ilçesinde ise Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evin çatısı uçtu, Kemalpaşa ilçesinde de elektrik direkleri zarar gördü.

Zarar gören bölgelerde AFAD ekipleri tespit çalışmasına başlarken elektrik ekipleri ize arızaları giderdi. - ARTVİN