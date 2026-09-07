Artvin'de hatalı sollayan minibüs son anda kazadan döndü, o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin'de hatalı sollayan minibüs son anda kazadan döndü, o anlar kamerada

Artvin\'de hatalı sollayan minibüs son anda kazadan döndü, o anlar kamerada
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şavşat-Artvin kara yolunda hatalı sollama yapan yolcu minibüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü Zafer Aydınlı'nın ani freniyle önlenen tehlike, araç kamerasına yansıdı.

Artvin'de hatalı sollama yaparak karşı şeride geçen yolcu minibüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu. Tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Şavşat-Artvin kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki yolcu minibüsü, önünde ilerleyen aracı sollamak amacıyla karşı şeride geçti.

Bu sırada karşı yönden otomobiliyle gelen Zafer Aydınlı, minibüsü fark ederek ani fren yaptı. Aydınlı'nın aracını son anda durdurmasıyla muhtemel bir kazanın önüne geçildi.

Yolcu minibüsünün şerit ihlali yaptığı ve karşı yönden gelen otomobille çarpışmaktan son anda kurtulduğu tehlikeli anlar, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, Şavşat, Artvin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de hatalı sollayan minibüs son anda kazadan döndü, o anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Japonya’nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti Japonya'nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Milyoner iş insanının akılalmaz sonu Altın tabutla gömüldü Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü
Bakan Gürlek’ten Yeşil Vatan’ı yakanlar için net mesaj “Adaletten kaçamayacaklar“ Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj! "Adaletten kaçamayacaklar"

10:45
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti İşte yeni zam senaryoları
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları
10:35
Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi
Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi
10:23
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
10:17
Zehra Güneş annesine sarıldı O bakışa yorum yağdı
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı
09:55
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı Filenin Sultanları’na kese kese altın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın
09:23
Serhat Kılıç’ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay Sevgilisi bu halde bulmuş
Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 11:13:35. #7.12#
SON DAKİKA: Artvin'de hatalı sollayan minibüs son anda kazadan döndü, o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement