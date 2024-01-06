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Artvin'de heyelan anı kamerada

ARTVİN - Artvin- Ardahan devlet karayolunda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan anı ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Artvin'de şiddetli yağışlar sonrası heyelanların ardı arkası kesilmiyor. Artvin- Ardahan devlet karayolu 22'nci kilometresinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Heyelan nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler çalışma başlattı.

Öte yandan heyelan anı ise bölgede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.