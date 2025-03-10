Artvin'de Heyelan, Mahalle Yolunu Kapatıldı

Artvin'de heyelan mahalle yolunu ulaşıma kapattı

ARTVİN - Artvin'in Dere Mahallesi Ömer Çavuş Sokak'ta, kar sularının erimesiyle birlikte heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, mahalle yolunu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgiye göre, heyelan iftar saatinin hemen ardından gerçekleşti. Kar sularının erimesi nedeniyle yamaçtan kopan büyük kaya ve toprak parçaları, yolun üzerine düşerek ulaşımı engelledi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Artvin Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı.