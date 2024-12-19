Artvin\'de Heyelan Sonrası Yol Açıldı

Artvin'de heyelan sonrası Borçka- Hopa karayolu yeniden ulaşıma açıldı
ARTVİN - Artvin'de eriyen karların neden olduğu heyelan sonrası kapanan Hopa-Borçka karayolu ulaşıma yeniden açıldı.
Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyü yakınlarında, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Dev kayaların karayolu üzerine düşmesiyle kapanan yol ekiplerin iş makinesi yardımıyla kısa sürede açıldı. Heyelan sonrası bölge ise havadan görüntülendi.
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