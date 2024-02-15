Artvin'in Şavşat ilçesinde yamaçtan kopan kayaların isabet ettiği tırın yükü boşaltılarak kara yolu temizlendi.
Artvin- Ardahan kara yolunun 36'ncı kilometresinde Bağlıca mevkiinde dün meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları bir tıra isabet ederek büyük hasara neden olmuştu. Aynı zamanda heyelan nedeniyle kara yolu trafiği kapatılmış, daha sonra tek şerit olarak ulaşıma açılmıştı.
Gün boyu devam eden çalışmada kara yolu temizlenerek heyelan nedeniyle kullanılamaz hale gelen tırın yükünün taşınması için çalışma başlatıldı.
Vinç yardımıyla taşıma işleminin ardından tır, kara yolundan çekici yardımıyla kaldırılacak. - ARTVİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Artvin'de heyelan sonucu tırın yükü boşaltılarak kara yolu temizlendi - Son Dakika
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