Artvin'de heyelan sonucu tırın yükü boşaltılarak kara yolu temizlendi - Son Dakika
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Artvin'de heyelan sonucu tırın yükü boşaltılarak kara yolu temizlendi

Artvin\'de heyelan sonucu tırın yükü boşaltılarak kara yolu temizlendi

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan kayalar bir tıra isabet ederek büyük hasara neden oldu. Heyelan nedeniyle kara yolu trafiği kapatıldı ve tırın yükü boşaltılarak kara yolu temizlendi. Vinç yardımıyla taşıma işlemi gerçekleştirildikten sonra tır, çekici yardımıyla kaldırılacak.

15.02.2024 17:34  Güncelleme: 17:34
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Artvin'in Şavşat ilçesinde yamaçtan kopan kayaların isabet ettiği tırın yükü boşaltılarak kara yolu temizlendi.

Artvin- Ardahan kara yolunun 36'ncı kilometresinde Bağlıca mevkiinde dün meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları bir tıra isabet ederek büyük hasara neden olmuştu. Aynı zamanda heyelan nedeniyle kara yolu trafiği kapatılmış, daha sonra tek şerit olarak ulaşıma açılmıştı.

Gün boyu devam eden çalışmada kara yolu temizlenerek heyelan nedeniyle kullanılamaz hale gelen tırın yükünün taşınması için çalışma başlatıldı.

Vinç yardımıyla taşıma işleminin ardından tır, kara yolundan çekici yardımıyla kaldırılacak. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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