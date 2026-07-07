Artvin'de Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Artvin'de Kaçakçılık Operasyonu

Artvin\'de Kaçakçılık Operasyonu
07.07.2026 11:27
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Artvin Jandarma, Haziran'da kaçak sigara ve alkol ele geçirdi, 18 şüpheliye işlem yapıldı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haziran ayı boyunca kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda binlerce paket kaçak sigara, kaçak alkol ve tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 5 bin 312 paket kaçak sigara, 182 litre kaçak alkollü içki ve 9 kilogram sarmalık sigara tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarıyla ilgili 18 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Artvin, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

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