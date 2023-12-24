Artvin\'de Kar Yağışı: 60 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, 3 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

Artvin'de dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı 60 köy yolunu ulaşıma kapatırken, 3 köye de heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kent genelinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Ardanuç'ta 5, Şavşat'ta 48, Borçka'da 6, Yusufeli ilçesinde ise 1 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı 11 ekip ve 16 personel, karla mücadelesini sürdürerek kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için birçok noktada çalışma yapıyor.

Yusufeli'ne bağlı Yüncüler ve Boyalı köyü, Borçka ilçesinde ise Çaylı köyü yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler kapalı olan köylere yeniden ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının 25 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. - ARTVİN