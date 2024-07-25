Artvin'de kayıp yaşlı adam için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
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Artvin'de kayıp yaşlı adam için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Artvin\'de kayıp yaşlı adam için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde, dört gündür kayıp olan 70 yaşındaki Metin Başar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Başar'ın ailesi, kaybolmasından endişe duyarken, Jandarma, Polis ve AFAD ekipleri geniş kapsamlı bir operasyon düzenliyor. Kameraların bulunmadığı bir alanda bir araca bindiği tahmin edilen Başar'ın bulunması için vatandaşlardan yardım istendi.

25.07.2024 09:30
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Artvin'in Şavşat ilçesinde, dört gündür kayıp olan 70 yaşındaki Metin Başar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Cevizli Köyünde ikamet eden parkinson ve ruhsal rahatsızlığı bulunan Metin Başar'dan, 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren haber alınamıyor. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Jandarma, Polis ve AFAD ekipleri, geniş kapsamlı bir arama kurtarma operasyonu başlattı.

Tespit edilen kamera görüntülerinde yaşlı adamın ilçe merkezinde bir berberde tıraş olduktan sonra eve gitmek üzere çıktığı, ardından ilçede uzun bir süre yürüyerek dolaştığı görülüyor. Kameraların bulunmadığı bir alanda bir araca bindiği tahmin edilen Başar'ın kaybolması ailesini tedirgin etti.

Kayıp yaşlı adamın oğlu Fikret Başar (37), babasının bir an önce bulunmasını istediklerini ve başına bir şey gelmesinden korktuklarını söyledi. Başar "Babam sabah berberden çıkıyor. Daha sonra berberden kalacağı ev çok yakın, ama o sırada kafası karışıyor sanırım. Adresi karıştırmış olabilir. O saatten sonra dolaşmaya başlıyor. Jandarma, Polis ve AKUT ilçede detaylı bir çalışma yaptı. Drone kullandılar, izci köpek getirdiler. Hiçbir yerde yok. Bizim tahminimiz Şavşat'ın dışında olabilir. Farklı arabalara binmiş veya panik yapmış olabilir. Gören ya da bulan olursa en yakın kolluk kuvvetlerine bilgi vermelerini rica ediyoruz" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de kayıp yaşlı adam için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

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