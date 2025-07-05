Artvin\'de Polis Memuru Dumandan Zehirlendi

Artvin'de düzenlenen 44. Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali'nde geceyi çadırda geçiren polis memuru dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve izinli olarak memleketi Artvin'e boğa güreşlerini izlemeye gelen 27 yaşındaki polis memuru Sercan Yerabakan, Kafkasör Yaylası'nda geceyi geçirdiği çadırda sabah saatlerinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede Yerabakan'ın, çadır içinde yoğun duman olduğu ve ısınmak için kullanılan çamaşır makinesi kazanında yakılan ateşten çıkan dumandan zehirlendiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç polis, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. - ARTVİN