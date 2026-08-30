Artvin'de Sağanak Yağış Felç Etkisi Yarattı - Son Dakika
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Artvin'de Sağanak Yağış Felç Etkisi Yarattı

Artvin\'de Sağanak Yağış Felç Etkisi Yarattı
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Artvin'de sağanak yağış heyelan ve su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı, esya sürüklendi.

Artvin'de etkili olan sağanak yağış heyelan ve su baskınlarına neden olurken, Artvin-Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı, kent merkezinde esnafa ait kova ve saklama kapları sel sularıyla cadde boyunca sürüklendi.

Artvin'de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Artvin-Yusufeli karayolunun Zeytinlik Tüneli çıkışında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan büyük kaya ve toprak kütleleri karayolunu ulaşıma kapatırken, tünelden çıkan bazı araçlar kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Heyelanda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatırken, jandarma ekipleri ise ikinci bir heyelan riskine karşı bölgede güvenlik önlemi aldı.

Sağanak yağış kent merkezinde de sel ve su baskınlarına yol açtı. Cadde ve sokaklar kısa sürede suyla dolarken, esnafa ait kova ve saklama kapları gibi çeşitli eşyalar sel sularına kapılarak cadde boyunca sürüklendi. Ortaya çıkan ilginç görüntüler vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Artvin, Yaşam, Olay, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de Sağanak Yağış Felç Etkisi Yarattı - Son Dakika

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