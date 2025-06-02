Artvin'de Seyir Halindeki Otomobil Yangını

Artvin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale gelirken, sürücü son anda araçtan çıkarak yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Yusufeli ilçe merkezine yakın bir bölgede meydana geldi. Muzaffer Yıldırım'ın kullandığı otomobilin motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü hemen aracı durdurarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.