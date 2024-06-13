Artvin'de Sokak Köpeğine Şiddet Uygulayan Şahsa Tepki

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Artvin'in Borçka ilçesinde bir şahıs, elindeki kürekle sokak köpeğine şiddet uyguladı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Olay, ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi'nde Pazartesi günü meydana geldi. M.Ş. isimli şahıs, sokakta bulunan köpeğe acımasızca kürekle vurarak şiddet uyguladı. Köpeğin şiddete maruz kaldığı anlar, çevrede bulunan kamera kayıtlarına yansıdı. Sokak köpeğine yapılan şiddetin ardından hayvanseverler ve Borçka halkı tepki gösterdi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın da aralarında bulunduğu grup, belediye binası önünde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Hayvanseverler yaptıkları açıklamada, hayvanların yaşama hakkı olduğunu ve işkence edilemeyeceğini belirttiler.

Sokak köpeğine defalarca kürekle vuran vatandaş için suç duyurusunda bulunulduğu ve yaralı olan köpeğin tedavisinin devam ettiği bildirildi. - ARTVİN