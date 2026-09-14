Artvin-Erzurum kara yolunda otomobil kamyonla çarpıştı, otomobil sürücüsü öldü

Artvin- Erzurum kara yolunda otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Artvin-Erzurum kara yolunun 54'üncü kilometresindeki Sebzeciler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusufeli ilçesinden Artvin yönüne seyreden Rahmi T. (54) yönetimindeki 53 AY 150 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Hasan Serdar Alyüz (39) idaresindeki 34 BKN 606 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Serdar Alyüz olay yerinde hayatını kaybetti. Alyüz'ün cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Serdar Alyüz'ün Yusufeli kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir tünel inşaatı şirketinde müdür olarak görev yaptığı öğrenildi.