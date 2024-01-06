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Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan Karayolları Heyelan Nedeniyle Kapanmıştı, Yeniden Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
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Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan Karayolları Heyelan Nedeniyle Kapanmıştı, Yeniden Ulaşıma Açıldı

Artvin'de dün yaşanan sağanak yağış sonucunda meydana gelen heyelanlar, Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan devlet karayollarının kapanmasına neden oldu. Gece boyunca süren çalışmalar sonucunda karayolu ekipleri tarafından açılan yollar, sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.

Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan Karayolları Heyelan Nedeniyle Kapanmıştı, Yeniden Ulaşıma Açıldı
06.01.2024 - 11:07,
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Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum ve Artvin- Ardahan devlet karayolu, ekiplerin gece boyu çalışması sonucunda sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.

Artvin'de dün gün boyu etkili olan sağanak yağış heyelanlara neden oldu. Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri karayolu ve bazı köy yollarını ulaşıma kapadı. Artvin-Erzurum Devlet Karayolu'nun ve Artvin-Ardahan Karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı. Karayolu ekiplerinin gece boyunca devam eden çalışması sonucunda her iki karayolu da yeniden ulaşıma açıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan Karayolları Heyelan Nedeniyle Kapanmıştı, Yeniden Ulaşıma Açıldı - Son Dakika


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