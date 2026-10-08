Artvin Hopa'da yamaçtan kopan kayalar tır parkına düştü, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Artvin Hopa'da yamaçtan kopan kayalar tır parkına düştü, 1 kişi hayatını kaybetti

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Artvin Hopa\'da yamaçtan kopan kayalar tır parkına düştü, 1 kişi hayatını kaybetti
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Artvin'in Hopa ilçesindeki Esenkıyı Tır Parkı'nda yamaçtan kopan kaya parçaları araçların üzerine düştü, 1 kişi hayatını kaybetti. Bir tanker yan yattı, araçlar hasar gördü; ekipler enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'in Hopa ilçesindeki Esenkıyı Tır Parkı'nda yamaçtan kopan dev kaya parçalarının park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Artvin'in Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ekipler, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Tır parkına düşen kaya parçaları araçlarda hasara neden olurken, bir tanker yan yattı. Heyelanda çevredeki bitki örtüsü ve altyapı da zarar gördü.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, yeni bir heyelan ihtimaline karşı emniyet ve jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağlıyor.

Kaynak: İHA
Acil DurumDoğal Afet3. SayfaArtvinGüncelHopaSon Dakika

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