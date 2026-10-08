Şener Üşümezsoy'un uyardığı noktada art arda depremler - Son Dakika
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Şener Üşümezsoy'un uyardığı noktada art arda depremler

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Şener Üşümezsoy\'un uyardığı noktada art arda depremler
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Denizli'nin Honaz ilçesinde 3,9 ve 3,8 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Sarsıntıların ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un Pamukkale Fayı için yaptığı uyarı yeniden gündeme geldi. Üşümezsoy, söz konusu fayın 6,5 ila 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtmişti.

Denizli'nin Honaz ilçesinde kısa aralıklarla meydana gelen 3,9 ve 3,8 büyüklüğündeki depremler, gözleri yeniden bölgedeki fay hatlarına çevirdi. Sarsıntıların ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un Pamukkale Fayı için daha önce yaptığı 6,5 ila 7 büyüklüğündeki deprem uyarısı yeniden gündeme geldi.

HONAZ'DA ART ARDA DEPREMLER MEYDANA GELDİ

Denizli'nin Honaz ilçesinde 3,9 ve 3,8 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. Kısa aralıklarla yaşanan sarsıntıların ardından bölgede 5 artçı deprem daha meydana geldi.

Depremler, Denizli ve çevresindeki fay hatlarına ilişkin daha önce yapılan değerlendirmeleri yeniden gündeme taşıdı.

ÜŞÜMEZSOY PAMUKKALE FAYI'NA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, Denizli ve çevresindeki deprem riskine değinmişti.

Üşümezsoy, bölgedeki önemli fay hatlarından biri olan Pamukkale Fayı'nın 6,5 ila 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtmişti.

6,5 İLA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI

Üşümezsoy, Pamukkale Fayı'nın taşıdığı riske ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu seri içinde risk taşıyan faylardan biri Pamukkale Fayı olarak görülmekte. Pamukkale Fayı'ndaki deprem 7'nin altında bir deprem potansiyeli olan bir fay, 6,5 ile 7 arasında."

Honaz'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Üşümezsoy'un bu açıklaması yeniden dikkat çekti.

Şener ÜşümezsoyPamukkaleDenizliDepremGüncelHonazSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan Uman Hakan Uman:
    Şener bey herşeyin iyide o şapkayı kullanmasa helikopter pisti sanki. 0 0 Yanıtla
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