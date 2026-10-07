İzmir paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin gözaltına alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin paylaşımları nedeniyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçin, gözaltına alındığını duyurdu.

Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gözaltına almaya geldiler ve evimde arama yapıyorlar ne olduğu anlayamadım" dedi.

NE OLDU?

Soruşturmanın merkezinde Laçin'in yaptığı İzmir paylaşımı bulunuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncunun "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerini kullandığı paylaşımının ardından harekete geçti.

Paylaşımın yapıldığı gün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da AK Parti'ye katıldı. Tugay'ın parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

"1 SAAT GEÇMEDEN SORUŞTURMA AÇILDI"

Laçin, hakkında soruşturma başlatıldığı haberlerinin ortaya çıkmasının ardından gelişmenin bu kadar kısa sürede yaşanmasına şaşırdığını dile getirdi.

"Bunu attım, sonra çorbayı ocağa koydum, yazmamın üstünden 1 saat geçmeden halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçu ile ilgili soruşturma açıldı dedi gazeteci bir arkadaş."

Kendisine o sırada resmi bir bildirim ulaşmadığını söyleyen Laçin, haberin doğru olmayabileceğini düşündüğünü belirterek "Açıkçası yalan haberdir diye varsayıyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu ayrıca soruşturma haberlerine "İzmirli olmak suç mu acaba?" sözleriyle tepki gösterdi.

DAHA ÖNCE DE HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Laçin, geçmiş yıllarda yaptığı farklı paylaşımlar nedeniyle de adli süreçlerle karşı karşıya kalmıştı. Laçin, 2018'de Medine'ye ilişkin ifadeleri nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla yargılanmış ve 2019'da beraat etmişti. Beraat kararı daha sonra istinaf tarafından da onanmıştı.

Oyuncu hakkında 2024'te ise sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesinin ardından yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek "Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.