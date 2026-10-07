İzmir paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin gözaltına alındı

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İzmir paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin gözaltına alındı
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Oyuncu Berna Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu. Laçin, ekiplerin evinde arama yaptığını belirterek, "Gözaltına almaya geldiler ve evimde arama yapıyorlar ne olduğu anlayamadım" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin paylaşımları nedeniyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçin, gözaltına alındığını duyurdu.

Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gözaltına almaya geldiler ve evimde arama yapıyorlar ne olduğu anlayamadım" dedi. 

İzmir paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin gözaltına alındı

NE OLDU?

Soruşturmanın merkezinde Laçin'in yaptığı İzmir paylaşımı bulunuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncunun "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerini kullandığı paylaşımının ardından harekete geçti.

Paylaşımın yapıldığı gün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da AK Parti'ye katıldı. Tugay'ın parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

"1 SAAT GEÇMEDEN SORUŞTURMA AÇILDI"

Laçin, hakkında soruşturma başlatıldığı haberlerinin ortaya çıkmasının ardından gelişmenin bu kadar kısa sürede yaşanmasına şaşırdığını dile getirdi.

"Bunu attım, sonra çorbayı ocağa koydum, yazmamın üstünden 1 saat geçmeden halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçu ile ilgili soruşturma açıldı dedi gazeteci bir arkadaş."

Kendisine o sırada resmi bir bildirim ulaşmadığını söyleyen Laçin, haberin doğru olmayabileceğini düşündüğünü belirterek "Açıkçası yalan haberdir diye varsayıyorum" ifadelerini kullandı.

İzmir paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin gözaltına alındı

Oyuncu ayrıca soruşturma haberlerine "İzmirli olmak suç mu acaba?" sözleriyle tepki gösterdi.

İzmir paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin gözaltına alındı

DAHA ÖNCE DE HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Laçin, geçmiş yıllarda yaptığı farklı paylaşımlar nedeniyle de adli süreçlerle karşı karşıya kalmıştı. Laçin, 2018'de Medine'ye ilişkin ifadeleri nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla yargılanmış ve 2019'da beraat etmişti. Beraat kararı daha sonra istinaf tarafından da onanmıştı.

Oyuncu hakkında 2024'te ise sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesinin ardından yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek "Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin'den ilk tepki: 1 saat bile geçmediHakkında soruşturma açılan Berna Laçin'den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldıİzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Vahit Demirci Vahit Demirci:
    zıplayanı devlet zıplatır Osmanlı tokatını alıverir 16 11 Yanıtla
    YaHePYaHiC null YaHePYaHiC null:
    seni zıplatıyor farkında bile değilsin Osmanlı ayağına zıp zıp hoplatıyor seni 8 10
    Mehmet Akın Mehmet Akın:
    osmanlı sülalesiyle beraber ingilterede yaşıyor hacı tokadımı kaldı. memleketi sattı gittiler 6 9
    hashuskar1975 hashuskar1975:
    m. akın gerçek tarihi okuda ögren 1 2
    Ramadan Svs Ramadan Svs:
    bir avuç kaldılar zorlarına gidiyor artık heykelcilerin 1 2
  • Zafer musaboğlu Zafer musaboğlu:
    Berna laçin tutuklansın 12 9 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Doğru yallah Silivri ye Eko nun yanına 10 8 Yanıtla
    yobaz deşen yobaz deşen:
    yok validen yanına gelcez 1 1
  • Ferruh Şekerci Ferruh Şekerci:
    İçerde biraz yatarsa ağından çıkana dikkat eder 10 6 Yanıtla
  • ozan özsoylu ozan özsoylu:
    Bu ne iş yapar ne katmış sanata yada ne iş yapıyorsa ,umursamaya gelmez böyle tipleri 6 3 Yanıtla
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