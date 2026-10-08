İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada çökme oldu! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada çökme oldu! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katı sabaha karşı çöktü. Binada mahsur kalan kişilerin olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın tamamen çökme riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri alınırken, içeridekileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı bir binada sabaha karşı çökme meydana geldi. Binanın ilk 3 katı çökerken, yapı tamamen yıkılmadan ayakta kaldı.
BİNANIN TAMAMEN ÇÖKME RİSKİ VAR
Çökme nedeniyle binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yapının tamamen çökme ihtimaline karşı bölgede önlemler artırıldı.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.
BİNANIN YIKILMADAN ÖNCEKİ HALİ
Öte yandan NTV canlı yayına yansıyan görüntülerde binanın yıkılmadan önceki hali de yer aldı.
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