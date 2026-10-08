İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada çökme oldu! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada çökme oldu! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

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İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katı sabaha karşı çöktü. Binada mahsur kalan kişilerin olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın tamamen çökme riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri alınırken, içeridekileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı bir binada sabaha karşı çökme meydana geldi. Binanın ilk 3 katı çökerken, yapı tamamen yıkılmadan ayakta kaldı.

BİNANIN TAMAMEN ÇÖKME RİSKİ VAR

Çökme nedeniyle binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yapının tamamen çökme ihtimaline karşı bölgede önlemler artırıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

BİNANIN YIKILMADAN ÖNCEKİ HALİ

Öte yandan NTV canlı yayına yansıyan görüntülerde binanın yıkılmadan önceki hali de yer aldı.

İstanbulİtfaiyeMaltepeGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    OKADAR BİNA ÇÖKTÜ HALA TEDBİR YOK ÖLENE KADAR DEVAM 8 1 Yanıtla
  • Ali Başuşagı Ali Başuşagı:
    Allahım yar ve yardımcıları olsun ?? 9 0 Yanıtla
  • Ümit Ümit:
    hani deprem paraları kimlerin cebinde niye şimdiye kadar önlem alınmadı 2 0 Yanıtla
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