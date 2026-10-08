İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada çökme oldu! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı bir binada sabaha karşı çökme meydana geldi. Binanın ilk 3 katı çökerken, yapı tamamen yıkılmadan ayakta kaldı.

BİNANIN TAMAMEN ÇÖKME RİSKİ VAR

Çökme nedeniyle binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yapının tamamen çökme ihtimaline karşı bölgede önlemler artırıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

BİNANIN YIKILMADAN ÖNCEKİ HALİ

Öte yandan NTV canlı yayına yansıyan görüntülerde binanın yıkılmadan önceki hali de yer aldı.