Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay\'ın AK Parti\'ye katılmasına ilişkin ilk yorum

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

"BİR DAHA CHP'DEN KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY YAPILMAYACAĞINI ANLADI"

Öztünç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Genel Başkan Yardımcısı olduğum 2022 yılında, Cemil Tugay Karşıyaka Belediye Başkanı iken Çiğli ile Karşıyaka arasında Karşıyaka sınırlarındaki flamingoların yuvası olan bir alanı Cengiz Holdinge termal tesisleri için peşkeş çekmek istemişti. O günlerde Çevreden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak İzmir'e gitmiş ve bu kararından vazgeçmesi gerektiğini aksi durumda kendisini partiden ihraç edeceğimizi söylemiştim. Önce direndi ardından mecburen projeyi iptal etti. Ancak kendisi bir daha CHP'den Karşıyaka belediye başkanlığına aday yapılmayacağını anladı.

Ali Öztunç

"DEĞİŞİMİ DESTEKLEDİ VE ÖDÜLÜNÜ ALDI"

Sonra kurultay süreci yaşandı. Eski yönetimin kendisini aday yapmayacağını bilen Tugay, değişimi destekledi ve ödülünü İzmir Büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuyla aldı. Devamında Cengiz Holding ile ilişkilerini daha da arttırdı. Şimdi ise AKP'ye kaçtı, gitti. O günlerden ne olduğu belliydi. Kim neden aday yaptı tartışmasına girmeyeceğim. Onun taktirini ve gereğini İzmir halkı elbet yapacaktır. Ancak tarihe not düşmek adına bu gerçeğin bilinmesini de istiyorum."