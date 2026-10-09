Artvin Şavşat\'ta ceviz toplarken ağaçta mahsur kalan 63 yaşındaki şahıs kurtarıldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek alt dallarda mahsur kalan şahsı itfaiye ekipleri halat yardımıyla kurtardı.

Olay, Şavşat ilçesine bağlı Cevizli köyünde meydana geldi. Cevizleri dökmek için ağaca çıkan Tuncer Yıldırım (63), dengesini kaybederek düştü. Düşme sırasında ağacın alt dallarına takılan Yıldırım, yaralı halde mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla halat yardımıyla bulunduğu yerden güvenli şekilde indirilen Yıldırım, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Artvin'e sevk edilen Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.