Artvin Şavşat\'ta ceviz toplarken ağaçta mahsur kalan 63 yaşındaki şahıs kurtarıldı

Artvin Şavşat'ta ceviz toplarken ağaçta mahsur kalan 63 yaşındaki şahıs kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin Şavşat'ta ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 63 yaşındaki şahıs, alt dallarda yaralı halde mahsur kaldı. İtfaiyenin halatla indirdiği şahıs sağlık ekiplerine teslim edilirken Artvin'e sevk edilen şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Artvin'in Şavşat ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek alt dallarda mahsur kalan şahsı itfaiye ekipleri halat yardımıyla kurtardı.
Olay, Şavşat ilçesine bağlı Cevizli köyünde meydana geldi. Cevizleri dökmek için ağaca çıkan Tuncer Yıldırım (63), dengesini kaybederek düştü. Düşme sırasında ağacın alt dallarına takılan Yıldırım, yaralı halde mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla halat yardımıyla bulunduğu yerden güvenli şekilde indirilen Yıldırım, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Artvin'e sevk edilen Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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