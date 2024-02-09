Manisa'da inşaatın asansör boşluğuna düşen vatandaş yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da inşaatın asansör boşluğuna düşen vatandaş yaralandı

Manisa\'da inşaatın asansör boşluğuna düşen vatandaş yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir inşaatın asansör boşluğuna düşen Mustafa K. yaralandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Mustafa K., sağlık ekiplerine teslim edildi.

09.02.2024 10:57  Güncelleme: 10:59
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir inşaatın asansör boşluğuna düşen vatandaş yaralandı. Yaklaşık 10 metrelik boşluğa düşen şahsı Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle Şehit Hasan Kuzu Caddesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 4. katından yaklaşık 10 metrelik asansör boşluğuna düşen Mustafa K. (47) yaralandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin gayretli çalışması sonucu düştüğü yerden çıkarılan Mustafa K. sağlık ekiplerine teslim edilirken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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