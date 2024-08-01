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Asfalt çalışması sırasında doğalgaz boru hattında sızma ekipleri alarma geçirdi

Cadde polis tarafından trafiğe kapatılıp doğalgaz hattı kesildi

ISPARTA - Isparta'da iş makinesi ile yapılan asfalt çalışmaları esnasında doğalgaz boru hattında sızma meydana geldi. Olayda kimse yaralanmazken doğalgaz şirketi ekipleri tarafından vanalar kapatılarak çevreye yayılan gaz sızıntısı önlendi.

Olay, saat 16: 10 sıralarında Karaağaç Mahallesi Firdevs caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asfalt çalışması gerçekleştiren ekiplere doğalgaz boru hattının yerinin yanlış gösterilmesi sonucu çalışma esnasında doğalgaz boru hattına sızma meydana geldi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine doğalgaz ve muhtemel bir olumsuzluğa karşı itfaiye polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cadde trafiğe kapatıldı.

Vanalar kapatılarak sızma önlendi

İş makinesinin çalışma yaptığı esnada doğalgaz boru hattına zarar vermesi sonucu olay yerine sevk edilen TOROSGAZ ekipleri tarafından doğalgaz vanası kapatılarak gaz sızıntısı önlendi. Doğalgaz boru hattındaki gazın tamamen tahliye edilmesinin ardından onarım çalışmalarının yapılacağı belirtildi.