112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz meşgul eden ilginç çağrılar - Son Dakika
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112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz meşgul eden ilginç çağrılar

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor. Son 3 ayda Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 58,42'si vakaya dönüşmedi. Bir vatandaşın aşk acısı çektiğini söyleyerek itfaiye istemesi gibi ilginç çağrılar da yapıldı.

08.05.2024 11:30  Güncelleme: 11:41
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Değişik istek ve taleplerle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden vatandaşların birbirinden ilginç çağrıları, merkezin gereksiz meşgul olmasına neden oluyor.

Olaylara acil müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor. Emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD birimleriyle beraber koordineli çalışan Çağrı Merkezi, acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalışıyor. Son 3 ayda Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılarının yüzde 58,42'si vakaya dönüşmedi.

"İtfaiye istiyorum, içim yanıyor aşk acısı çekiyorum"

112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personeli Şeyma Nur Mantar, bir vatandaşın 112'yi arayıp, "İtfaiye istiyorum. İçim yanıyor, aşk acısı çekiyorum" ihbarında bulunduğunu söyledi.

Bin 980 lira idari para cezası uygulanıyor

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, acil durumlar dışında çağrı merkezinin aranmaması çağrısında bulunarak, asılsız ihbarda bulunan kişilere bin 980 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz meşgul eden ilginç çağrılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz meşgul eden ilginç çağrılar - Son Dakika
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