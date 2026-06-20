Aşkale\'de tandır evinde yangın paniği

Erzurum'un Aşkale ilçesinde tandır evinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilye göre, Adem Çelik'e ait olduğu öğrenilen tandır evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, tandır evinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ERZURUM