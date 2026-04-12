Aşkale'de Zincirleme Kaza: 4 Jandarma Yaralı

12.04.2026 12:40
Erzurum Aşkale'de buzlanma ve aşırı hız sonucu meydana gelen kazada 4 jandarma yaralandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesi Kandilli mevkiinde meydana gelen kazada 4 jandarma personeli yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, buzlanma ve aşırı hız nedeniyle bir TIR'ın devrilmesi üzerine olay yerine müdahale için jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak kaza yerine intikal eden ekiplere, arkadan gelen başka bir TIR'ın çarpması sonucu ikinci bir kaza daha meydana geldi.

Yaşanan zincirleme kazada 4 jandarma personeli yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, yaptığı açıklamada, "Menfur kazada can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Başta yaralı jandarma personellerimiz olmak üzere kazaya karışan tüm vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Meydana gelen kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Erzurum, Ulaşım, Aşkale, Olay, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
