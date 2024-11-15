Astsubaya çarparak şehit eden motosiklet sürücüsü: "Kasten yapmadım, özür dilerim" - Son Dakika
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Astsubaya çarparak şehit eden motosiklet sürücüsü: "Kasten yapmadım, özür dilerim"

Astsubaya çarparak şehit eden motosiklet sürücüsü: "Kasten yapmadım, özür dilerim"

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayarak 15 günlük personel olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarpıp şehit olmasına yol açan motosiklet sürücüsü, "Kasten yapmadım, dur ihtarını ihlal ederek geçmek...

15.11.2024 11:50
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Ordu'nun Gülyalı ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayarak 15 günlük personel olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarpıp şehit olmasına yol açan motosiklet sürücüsü, "Kasten yapmadım, dur ihtarını ihlal ederek geçmek istemiştim" savunmasında bulundu.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu motosiklet sürücüsü Adem Topçu (27) ile taraf avukatları katıldı. Şehit babası Turgut ile annesi Asiye Çangır ise duruşmaya ikamet ettikleri Sakarya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada sunulan savcılık mütalaasında, motosiklet sürücüsü Adem Topçu hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yakalanmamak amacıyla olası kastla öldürme' suçundan müebbet, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Oğlumuz ile biz de öldük"

Şehit Astsubay Mehmet Fatih Çangır'ın babası Turgut Çangır, "Denildiği gibi muhtemel kast değil, bilerek, tasarlayarak yapılmıştır. Hiçbir şekilde evladımız geri gelmeyecek. Onunla birlikte biz de öldük. Bu travma ailemizde ölene kadar devam edecek" dedi.

"Kasten yapmadım, aileden özür dilerim"

Mahkemede söz verilen motosiklet sürücüsü Adem Topçu, "Kasten yapmadım, dur ihtarını ihlal ederek geçmek istedim. Önüme atlayacağını düşünmedim. Atlayacağını bilsem dururdum. Belgelerim yoktu, olay kazadan ibarettir. Motosikletle birine çarpmak demek, intihar etmek gibi bir şeydir. Kasti bir durum olmadı, pişmanım. Faydası olmayacak ama aileden çok özür dilerim, ben de 27 yaşındayım, benim de hayallerim vardı" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi Ordu- Giresun karayolu üzerinde 18 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda, uygulama yapıldığı esnada 07 GU 227 plakalı motosiklet sürücüsü Adem Topçu (27), jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak, hızlanarak kaçmaya çalıştı. Bu esnada hızlı olan ve farklı bir suçtan ehliyetine el konulan motosiklet sürücüsü Adem Topçu, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarptı. Kazada ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Motosiklet sürücüsü Adem Topçu'nun, 22 adet çeşitli suçlardan kaydının olduğu, bunlardan büyük bir kısmının plakaya yazılan cezalar olduğu ve önceden de uygulama noktalarından kaçtığı öğrenilmişti. Ayrıca Topçu'nun, uyuşturucu madde kullanmak ve alkollü motosiklet kullanmak suçlarından kaydının yanı sıra, sosyal medya hesaplarında ise çok sayıda tehlikeli motosiklet kullanma videolarının olduğu, trafik kazasının yaşandığı gün hızlı ve tehlikeli motosiklet kullandığı ayrıca bu nedenle trafikteki başka bir sürücü ile tartıştığı ileri sürülmüştü. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Astsubaya çarparak şehit eden motosiklet sürücüsü: 'Kasten yapmadım, özür dilerim' - Son Dakika


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