At kazası sonrası organ bağışı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bindiği attan düşerek ağır yaralanan 62 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede verdiği 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gürel'in bağışlanan organları ise organ bekleyen 4 hastaya umut oldu.

Olay, Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'de faaliyet gösteren bir firmada uzun yıllardır çalışan Nihal Gürel (62), arkadaşlarıyla birlikte bir at çiftliğine gitti. Ata binen Gürel, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasını çarptığı öğrenilen Gürel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Nihal Gürel'in, yoğun bakımda süren tedavisine rağmen 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Gürel'in vefatı ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Organları 4 hastaya umut oldu

Nihal Gürel'in vefatının ardından hastane yetkilileri organ bağışı konusunda aile ile görüşme gerçekleştirdi. Ailenin onay vermesi üzerine Salihli Devlet Hastanesi'nde yapılan operasyonla Gürel'in karaciğeri, böbrekleri, kalbi ve korneaları başarıyla alındı. Alınan organların nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere ilgili sağlık merkezlerine gönderildiği öğrenildi. Gürel'in organ bağışı sayesinde birçok hastaya yeniden yaşam umudu olduğu belirtildi. - MANİSA