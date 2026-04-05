Ataşehir\'de 14 Yaşındaki Kız Kayboldu

Ataşehir'de 14 yaşındaki N.Ö. isimli kız çocuğundan dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Selektif mutizm (Seçici konuşmazlık) rahatsızlığı bulunan ve yabancılarla konuşmayan çocuğun yakınlarının endişeli bekleyişi sürerken, kızlarının tanıdık biri tarafından alıkonulmuş olabileceğinden şüphelenen aile yardım çağrısında bulundu.

Ataşehir Yenisahra Mahallesi Öztürk Bey Sokak'ta ikamet eden N.Ö. (14), 4 Nisan saat 19.00 sıralarında staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Selektif mutizm (Seçici konuşmazlık) rahatsızlığı olan ve ailesi dışında tanımadığı hiç kimseyle konuşmayan N.Ö.'ye ulaşılamaması üzerine yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, çocuğun tanıdığı birinin yanında tutulduğunu düşündüklerini belirten ailesi, N.Ö.'den gelecek umutlu haberi bekliyor.

"Kesinlikle onun tanıdığı biri olmalı çünkü tanımadığı birinin yanına da arabasına da asla yaklaşmaz"

Anne Feride Öztürk, kızının tanımadığı kişilerle kesinlikle konuşmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Kızım dün staj gördüğü iş yerinden çıktıktan sonra bir daha haber alamadık. Kameralarda en son 19.19'da görüntü var; çocuk yürüyor ama sonrası yok. Bütün tanıdıklarını da aradık ama hiçbir yerden haber yok. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Çocuğum özel eğitimli, selektif mutizm rahatsızlığı var ve evde herkesle normal konuşuyor ama dışarıda yabancılarla konuşmuyor. Yanına gidebileceği bir tane kız arkadaşı vardı ama o da evde, ona gitmemiş ve dün konuşmamışlar. Kızım 1.55 boylarında, 60 kilo, yeşil gözlü, sol yanağında belirgin bir beni var, üzerinde deri mont altında koyu gri İspanyol paça taytı var, tabanları beyaz siyah spor ayakkabısı var, siyah bir çantası var, saçları açık, burnunda da hızması var. Tanımadıklarıyla konuşmadığı için ben tanımadığı birine gittiğini düşünmüyorum; kesinlikle onun tanıdığı biri olmalı. Çünkü tanımadığı birinin yanına da arabasına da asla yaklaşmaz. Çocuğum reşit değil daha 14 yaşında, gören duyan lütfen bize haber versin."

"Kızım nerede olursa olsun bizim her türlü kabulümüz, yeter ki evimize geri gelsin"

Baba Dursun Öztürk de kızını yanında tutanların bir an önce kendilerine teslim etmesini beklediklerini söyleyerek, "Çocuğumuzu arıyoruz. Dün akşam 19.15'ten sonra kendisine ulaşamadık, ailecek çok üzülüyoruz ve emniyet güçleriyle beraber bir an önce bulmaya çalışıyoruz. Şüphelendiğimiz bir iki kişi vardı ancak onlardan bir şey çıkmayacağını söylediler. Şu anda ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kızım nerede olursa olsun bizim her türlü kabulümüz, yeter ki evimize geri gelsin. Ailesinden herhangi bir şekilde çekinmesine gerek yok, biz bağrımıza basmaya hazırız. Zaten 14 yaşında ve kendi kararlarını henüz veremeyecek kadar masum bir çocuk. Devletimiz güçlüdür, sırtımızı ona dayadık ve yapabileceğimiz başka bir şey yok" dedi. - İSTANBUL