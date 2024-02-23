Ataşehir'de 2 Katlı Evde Yangın Çıktı, Yan Taraftaki Ev de Sıçradı - Son Dakika
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Ataşehir'de 2 Katlı Evde Yangın Çıktı, Yan Taraftaki Ev de Sıçradı

Ataşehir\'de 2 Katlı Evde Yangın Çıktı, Yan Taraftaki Ev de Sıçradı

Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki tek katlı eve sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken polis inceleme başlattı.

23.02.2024 11:26
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Ataşehir'de 2 katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan eve sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3058 sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireye ve yanında bulunan tek katlı eve sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak kısa sürede söndürdü. Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale gelirken olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de 2 Katlı Evde Yangın Çıktı, Yan Taraftaki Ev de Sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de 2 Katlı Evde Yangın Çıktı, Yan Taraftaki Ev de Sıçradı - Son Dakika
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