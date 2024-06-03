Ataşehir'de Ambalaj ve Kağıt Ürünleri İş Yerinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Ataşehir'de Ambalaj ve Kağıt Ürünleri İş Yerinde Yangın Çıktı

Ataşehir ilçesinde bulunan bir ambalaj ve kağıt ürünleri satışı yapan iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, dükkandaki ürünlerin tutuşmasıyla büyüdü ancak çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde daha da büyümeden kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, dükkandaki ürünler kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

03.06.2024 22:58
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Ataşehir'de ambalaj ve kağıt ürünleri satışı yapan iş yerinin deposunda çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesi'nde saat 18.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ambalaj ve kağıt ürünleri satışı yapan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın dükkandaki ürünlerin tutuşmasıyla bir anda büyüdü. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangının daha da büyümemesi için dükkandaki malzemeler boşaltıldı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, dükkandaki ürünler kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Ambalaj ve Kağıt Ürünleri İş Yerinde Yangın Çıktı - Son Dakika

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