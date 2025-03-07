Ataşehir'de Bilinç Kaybı ile Kaza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ataşehir'de Bilinç Kaybı ile Kaza

Ataşehir\'de Bilinç Kaybı ile Kaza

Ataşehir'de bilinç kaybeden sürücü, önündeki araçlara çarptıktan sonra boş bir araziye uçtu.

07.03.2025 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de, bilincini kaybeden bir sürücü önce önündeki araca sonrada park halindeki araca çarptı. Ardından da boş araziye uçarak durdu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 35.Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre anlık bilincini kaybeden 34 FC 6085 plakalı otomobilin sürücüsü, önünde seyreden 34 EJ 9044 plakalı Mercedes marka otomobile çarptı, sonra park halinde olan 34 GB 0880 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra yaklaşık 250 metre aşığa sürüklendi ve yolun sonundaki boş bir arsaya girerek durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Şans eseri olayda ölen veya yaralanan olmazken, 34 FC 6085 plakalı otomobil ve 34 EJ 9044 plakalı Mercedes marka otomobil kullanılamaz hale geldi.

İsmini vermek istemeyen bilinci kapanan sürücü, " Hiçbir şey hatırlamıyorum. Araba aşağıya kadar gitmiş, hiç bilmiyorum dedi.

34 GB 0880 plakalı hafif ticari aracın sahibi Celalettin Kenan, " Yolun alt tarafındaydık, kırmızı araç yukardan aşığa geliyor, diğer araç arkasından geliyor ve dönerken vuruyor. Buradan gelip benim araca vuruyor. Aşığa kadar 250-300 metre sürükleniyor. Oradan da tarlaya uçuyor, yaralı yok Allah'a şükür sadece mal kaybı var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Ataşehir, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Bilinç Kaybı ile Kaza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:25 Kesik baş cinayeti davasında mahkeme salonu buz kesti Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış Kesik baş cinayeti davasında mahkeme salonu buz kesti! Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
11:16 Esad’a bağlı güçlerle çatışma 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:19:46. #7.12#
SON DAKİKA: Ataşehir'de Bilinç Kaybı ile Kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.