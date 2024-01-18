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Ataşehir'de gecekondu yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Ataşehir'de gecekondu yangını kontrol altına alındı

Ataşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Ataşehir\'de gecekondu yangını kontrol altına alındı
18.01.2024 - 02:10,
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Ataşehir'de gece saatlerinde gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Olay saat 00.30 sularında Ataşehir Esatpaşa Salih Omurtak Caddesi üzerindeki bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün gecekonduya yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Mehmet Demirörs, "Burası dayımın evi, evlerimiz bitişik. Anladığım kadarıyla elektrikten dolayı çıkmış yangın. Can kaybı yok." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de gecekondu yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


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