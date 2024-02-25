Ataşehir'de Hafif Ticari Araç Müstakil Eve Girdi - Son Dakika
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Ataşehir'de Hafif Ticari Araç Müstakil Eve Girdi

Ataşehir\'de Hafif Ticari Araç Müstakil Eve Girdi

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kazada, hafif ticari araç yol kenarındaki müstakil eve daldı. Kazada sürücü hafif yaralandı ve sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

25.02.2024 18:02  Güncelleme: 18:05
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Ataşehir'de yoldan çıkan hafif ticari araç, müstakil eve girdi. Hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde saat 16.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.V. idaresindeki 41 AAE 350 plakalı beyaz renk Ford marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki müstakil eve daldı. Kazada araçta ve evde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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