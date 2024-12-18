Ataşehir'de Hamile Kadına Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ataşehir'de Hamile Kadına Saldırı

Ataşehir'de hamile Şeyda Şahin'in eşini vuran saldırganlar yakalandı. Olayda yeni detaylar ortaya çıktı.

18.12.2024 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de 5 aylık hamile Şeyda Şahin'in önünü kesen iki şahıs, kadından kendilerini Gülçin Öksüz adlı bir kadının yanına götürmesini istedi. Şeyda Şahin, adı geçen kadını tanımadığını söyleyip eşi İbrahim Şahin'i olay yerine çağırdı. İki saldırgan İbrahim Şahin'i silahla vurarak yaralayıp kaçtı. Öte yandan, yaşanan olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Olay, 17 Aralık Salı günü Ataşehir'de Aşık Veysel Mahallesi'nde Mustafa Kemal Caddesi'nde saat 16.25 sıralarında meydana geldi. 5 aylık hamile olan Şeyda Şahin (31) cadde üzerinde yürüdüğü sırada, Tahmil A. B. ve Ekrem B. B. kardeşler tarafından durduruldu.

İki şahıs, Şeyda Şahin'den kendilerini Gülçin veya Gülcan Öksüz adında bir kadının yanına götürmesini istedi. Şeyda Şahin, bahsettikleri kişiyi tanımadığını söyleyerek bir mağazaya girip eşini aradı.

Olay yerine gelen eşi İbrahim Şahin ve beraberindeki kuzeni Emrah Bayram ile şüpheliler arasında tartışma çıktı. Ardından, şüphelilerden biri yanında bulunan silah ile İbrahim Şahin'i sol bacağından vurarak yaraladı. Şahin hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri 44 iş yeri ve güvenlik kamerası izleyerek Tahmil A. B. ile Ekrem B. B. kardeşleri Üsküdar'da kendi iş yerlerinde yakaladı.

Öte yandan, şahıslar tarafından durdurulan Şeyda Şahin'in emniyette verdiği ifadesine ulaşıldı. Şahin verdiği ifadesinde, "Bugün yani 17.12.2024 günü evimdeki işlerimi hallettim. Saat 15.00 sıralarında aile dostumuzu arayarak çay koymasına kendisine gideceğimi belirttim. İkametimden çıkarak Atakent istikametine doğru gidecektim. Mahallemdeki 30 Ağustos durağının önüne geldim. O sırada elimde telefonumla uğraşıyordum. Plakasını hatırlamadığım bir taksi fark ettim. İçerisinde şoförün yanında bir erkek şahıs daha vardı. Bir anda bu bahsettiğim şahıs yanımda belirdi. Ben kendisini tanımıyorum ilk defa bu şahsı gördüm. Bu erkek şahıs bana doğru 'Gülçin veya Gülcan Öksüz nerede, beni onun yanına götür' dedi. Ben de bu şahsa bu isimde birini tanımadığımı söyledim. O sırada panik yaptım, bulunduğum tam adresini hatırlamadığım aktarcıdan şahıslar çıkarak beni dükkanına soktu. Dükkanda eşimi arayarak haber verdim. Bir süre sonra da yanıma eşim İbrahim Şahin geldi, yanında kuzenim Emrah Bayram ile beraber yanıma geldiler. Bir süre dükkanın oralarda durduktan sonra beraber yürüyerek evimize doğru ilerliyorduk. Biraz ilerlerken yolda yanıma gelen ismini hatırlamadığım o erkek şahsı tekrar gördüm. Eşim bana 'bu muydu' diye sordu ben de olay büyümesin diye 'yok' dedim. Eşim ve kuzenim bu şahsın yanına gittiler. Eşim beni adını hatırlamadığım bir giyim mağazasına sokarak bir bayana 'eşim beş aylık hamile biraz burada dursun ve sakinleşsin' dedi ve mağazadan çıktı. Yaklaşık 5 dakika sonra 1 el silah sesi duydum. Kimin vurulduğunu görmedim, daha sonra mağazaya gelen akrabalarım beni evime götürdü. Sonradan öğrendiğim kadarıyla eşim İbrahim Şahin mağaza önünde ayağından vurulmuş. Eşimin bildiğim kadarı ile hiç borcu yoktu. Herhangi bir hasmı ve düşmanı yoktu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İbrahim Şahin, Şeyda Şahin, Güvenlik, Politika, Ataşehir, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Hamile Kadına Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:35:27. #1.11#
SON DAKİKA: Ataşehir'de Hamile Kadına Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.