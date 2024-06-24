Ataşehir'de inşaattaki malzemeler yandı, çevreyi yoğun duman kapladı - Son Dakika
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Ataşehir'de inşaattaki malzemeler yandı, çevreyi yoğun duman kapladı

Ataşehir'de bulunan bir inşaatın içerisindeki malzemelerin yanması sonucu çevreye yayılan yoğun duman, E-5 karayolunu ve çevresini kapladı. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

24.06.2024 21:45
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Ataşehir'de inşaattaki malzemeler yandı, çevreyi yoğun duman kapladı

İSTANBUL - Ataşehir'de E-5 karayolunun yanında bulunan bir inşaatın içerisindeki malzemeler yandı. Yangın nedeniyle çevreye yayılan yoğun duman E-5 karayolunu ve çevresini kapladı. E-5 karayolu üzerindeki üst geçitten geçen bazı vatandaşlar ise üst geçitte bir süre yangını seyretti. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta saat 13.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, inşaat alanı içerisinde bulunan inşaat malzemeleri yandı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Yangından yayılan duman E-5 karayolu ve çevresini de kısmen kapladı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. E-5 karayolu üzerindeki üst geçitten geçen bazı vatandaşlar ise üst geçitte bekleyerek bir süre yangını ve itfaiyenin müdahalesini seyretti. Öte yandan yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de inşaattaki malzemeler yandı, çevreyi yoğun duman kapladı - Son Dakika

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