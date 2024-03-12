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Ataşehir'de kontrolden çıkan araç markete girdi: 1 yaralı

İSTANBUL - Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil markete daldı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Barış Sokak meydana geldi. İddiaya göre 34 CEY 750 plakalı Nissan marka araç sürücüsü fren yerine gaza basınca BİM markete daldı. Otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri, ambulans ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili konuşan Zeynep Rüya Sarıözer, "Ben balkondan duydum yüksek bir ses geldiğini. Arabanın yarısı içerideydi. Sonra ambulans itfaiye geldi" dedi.