Ataşehir\'de Kurşunlama Olayı: 3 Saldırgan Yakalandı

3.Sayfa

Ataşehir'de bir galerinin önünde bulunan aracı kurşunlayan saldırganlar, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 19 Ocak Pazar günü saat 03.00 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi Kılıçalipaşa Sokak'ta bulunan bir galerinin önünde meydana geldi. Galerinin önüne plakası henüz tespit edilemeyen 2 motosikletle gelen 3 şahıstan biri, araçlara doğru ateş açtı. Şahıslar daha sonra kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve ilçe polis ekiplerince yapılan çalışmalarda tespit edilen R.Ç. (19), D.Y. (18) ve E.E .(21) isimli şüpheliler, 30 Ocak günü saat 01.00 sıralarında Ümraniye ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda E.E. isimli şahsın ikametinde olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet 7.65 mm dolu fişek, olayda şüphelilerin başlarında bulunduğu değerlendirilen 2 adet siyah renkli kask ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için Gasp Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL