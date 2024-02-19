Ataşehir'de Metruk Apartmanın Dış Cephesi Yandı - Son Dakika
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Ataşehir'de Metruk Apartmanın Dış Cephesi Yandı

Ataşehir\'de Metruk Apartmanın Dış Cephesi Yandı

Ataşehir Dudullu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı metruk durumdaki apartmanın dış cephesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle Dudullu Caddesi Ümraniye istikameti bir süre trafiğe kapandı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

19.02.2024 20:45
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Ataşehir'de metruk durumda olan 4 katlı apartmanın dış cephe kaplaması yandı.

Yangın, Ataşehir Dudullu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı metruk durumdaki apartmanın dış cephesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek apartmanın dış cephesine sirayet etti. Vatandaşların yangını bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi, dış cephede meydana gelen yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle Dudullu Caddesi Ümraniye istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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