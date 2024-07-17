Ataşehir'de motor tamirhanesi kurşunlandı - Son Dakika
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Ataşehir'de motor tamirhanesi kurşunlandı

Ataşehir'de bir motosiklet tamirhanesi kimliği belirsiz 2 motosikletli tarafından kurşunlandı. Ateşlenen mermilerden 2 tanesi dükkana isabet ederken, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Olay, İstanbul Ataşehir ilçesi, Kayışdağı Mahallesi, Nasır Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde motosiklet tamirhanesi olarak işletilen bir iş yeri, kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından kurşunlandı. Ateşlenen 3 kurşundan 2 tanesi dükkanın camına isabet etti. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, motosikletli şahıslar olay yerinden kaçtı. Silah sesi nedeniyle dışarıya çıkan vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kurşunlanan dükkanın içinde ve cadde üzerinde çalışma yaptı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Olayı gören esnaf Şahin Akça, 'Ben fırına gidiyordum. 3 el silah sesi geldi. Motorcu iki kişi, biri kasklı, diğerinde kask yok, motorcuyu kurşunlamışlar. Polis ekipleri geldi. Ölen veya yaralanan yok' dedi.

17.07.2024 00:27
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Ataşehir'de motor tamirhanesi kurşunlandı

İSTANBUL - Ataşehir'de bir motosiklet tamirhanesi kimliği belirsiz 2 motosikletli tarafından kurşunlandı. Ateşlenen mermilerden 2 tanesi dükkana isabet ederken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, İstanbul Ataşehir ilçesi, Kayışdağı Mahallesi, Nasır Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde motosiklet tamirhanesi olarak işletilen bir iş yeri, kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından kurşunlandı. Ateşlenen 3 kurşundan 2 tanesi dükkanın camına isabet etti. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, motosikletli şahıslar olay yerinden kaçtı. Silah sesi nedeniyle dışarıya çıkan vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kurşunlanan dükkanın içinde ve cadde üzerinde çalışma yaptı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Olayı gören esnaf Şahin Akça, "Ben fırına gidiyordum. 3 el silah sesi geldi. Motorcu iki kişi, biri kasklı, diğerinde kask yok, motorcuyu kurşunlamışlar. Polis ekipleri geldi. Ölen veya yaralanan yok" dedi.

Kaynak: İHA

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