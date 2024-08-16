Ataşehir'de motosiklet sürücüsünü sıkıştıran otobüs şoförüne ceza kesildi - Son Dakika
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Ataşehir'de motosiklet sürücüsünü sıkıştıran otobüs şoförüne ceza kesildi

Ataşehir\'de motosiklet sürücüsünü sıkıştıran otobüs şoförüne ceza kesildi

Ataşehir'de özel halk otobüs şoförü, emniyet şeridinden ilerleyen motosiklet sürücüsünün üzerine otobüsü kırdı. Otobüs şoförüne toplam 2 bin 886 TL para cezası kesildi.

16.08.2024 16:02
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Ataşehir'de motosiklet sürücüsünü sıkıştıran otobüs şoförüne ceza kesildi

İSTANBUL - Ataşehir'de özel halk otobüs şoförü, emniyet şeridinden ilerleyen motosiklet sürücüsünün üzerine otobüsü kırdı. Otobüs şoförüne toplam 2 bin 886 TL para cezası kesildi.

9 Ağustos tarihinde TEM Güney Yol Ataşehir mevkiinde özel halk otobüs sürücüsü, emniyet şeridinden giden motorsiklet sürücüsünün üzerine otobüsü kırmış ve ikili arasında tartışma yaşanmıştı.

34 HO 3147 plakalı sayılı özel halk otobüsü sürücüsü V.İ'ye 2918 sayılı KTK'nın 46/2-C (Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek) maddesinden 1506 TL, 56/1-C (Önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (yakın takip) maddesinden 690 TL,73/A (Kamunun huzurunu bozacak şekilde ve saygısızca araç kullanmak) maddesinden 690 TL olmak üzere toplamda 2 bin 886 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de motosiklet sürücüsünü sıkıştıran otobüs şoförüne ceza kesildi - Son Dakika

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