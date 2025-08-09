Ataşehir\'de Otomobil Yangını

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.00 sıralarında O-1 Çamlıca Bağlantısı Anadolu Otoyolu Kavşağı Ataşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ERZ 676 plakalı Wolkswagen marka otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü ve yanındakiler aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangın esnasında, polis ekipleri trafiği tek şeride düşürerek önlem aldı. Yanan otomobilin yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL