Ataşehir'de Otoyolda Kaza: İki Yaralı - Son Dakika
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Ataşehir'de Otoyolda Kaza: İki Yaralı

Ataşehir\'de Otoyolda Kaza: İki Yaralı

Ataşehir'de TEM otoyolunda meydana gelen kazada bir otomobil bariyerlere saplandı, iki kişi yaralandı.

09.12.2024 15:03
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Ataşehir'de TEM otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, seyir halindeki başka bir otomobile çarpıp bariyerlere ok gibi saplandı. Parçalanan bariyer, otomobilin içine girerek arka koltuğa kadar ilerledi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılırken, kazada sürücü ve yolcu olmak üzere iki kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir TEM otoyolunda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan E.A. yönetimindeki BMW markalı 34 EA 3469 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce seyir halindeki 34 BPY 562 plakalı Volkswagen markalı otomobile çarptı, ardından savrularak yol ayrımındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan bariyer parçası, otomobilin önünden girerek arka koltuğa kadar ilerledi. Sürücü E.A. araç içerisinde sıkışarak yaralanırken, araçtaki bir yolcu da yaralandı. Ayrıca bariyerlere saplanan otomobilde küçük çaplı yangın da meydana geldi. Kazaya karışan ve bariyerlere çarparak duran diğer aracın sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek küçük çaplı yangını söndürdü, ardından yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yoldaki trafik akışı normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Otoyolda Kaza: İki Yaralı - Son Dakika

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