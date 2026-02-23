Ataşehir'de Ters Şeritteki Taksi - Son Dakika
Ataşehir'de Ters Şeritteki Taksi

23.02.2026 15:05
Taksi sürücüsü, Ataşehir'de ters şeritte tehlikeli şekilde ilerledi; kaza yaşanmadı.

Ataşehir'de bir taksi sürücüsü, trafik güvenliğini hiçe sayarak ters şeritte hızla ilerledi. Şans eseri bir kazanın yaşanmadığı o anlar, bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ataşehir İçerenköy mevkiinde meydana geldi. 34 TJU 32 plakalı taksinin sürücüsü, ters şeride girerek uzun süre bu şekilde ilerlemeye devam etti. Bu esnada karşı yönden gelen iki sürücünün, taksiyle çarpışmamak için son anda manevra yaparak korna çaldığı görüldü. Tüm uyarılara rağmen ters yönde ilerlemeyi sürdüren taksi sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Şans eseri olayda herhangi bir kaza yaşanmazken o anlar, karşı istikamette seyreden bir araçtan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

