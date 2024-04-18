Ataşehir'de tır yan yattı cadde trafiğe kapatıldı
İSTANBUL - Ataşehir'de demir yüklü tırın dorsesi cadde üzerinde yan devrildi. Yaşanan kaza sebebiyle cadde trafiğe kapatıldı.
Kaza, Ataşehir Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 FEG 304 plakalı Mercedes marka tır, metro şantiyesinden çıktığı esnada dorsesi yan yattı. Yan yatan dorsenin şantiye demirlerine çarpması sonucu tır hasar aldı. Meydana gelen kaza sebebiyle Ihlamur Bulvarı trafiğe kapatıldı. Cadde üzerinde ise yoğun araç trafiği oluştu. Tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.
Yaşanan kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.
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