Ataşehir'de tır yan yattı cadde trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Ataşehir'de tır yan yattı cadde trafiğe kapatıldı

Ataşehir Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde demir yüklü bir tırın dorsesi yan yattı. Kaza sonucunda cadde trafiğe kapatıldı ve yoğun araç trafiği oluştu. Tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı. Neyse ki, kazada herhangi bir yaralanma olmadı.

18.04.2024 22:18
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Ataşehir'de tır yan yattı cadde trafiğe kapatıldı

İSTANBUL - Ataşehir'de demir yüklü tırın dorsesi cadde üzerinde yan devrildi. Yaşanan kaza sebebiyle cadde trafiğe kapatıldı.

Kaza, Ataşehir Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 FEG 304 plakalı Mercedes marka tır, metro şantiyesinden çıktığı esnada dorsesi yan yattı. Yan yatan dorsenin şantiye demirlerine çarpması sonucu tır hasar aldı. Meydana gelen kaza sebebiyle Ihlamur Bulvarı trafiğe kapatıldı. Cadde üzerinde ise yoğun araç trafiği oluştu. Tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.

Yaşanan kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de tır yan yattı cadde trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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