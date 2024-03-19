Ataşehir'de vatandaşlar kaputu açtı, aracı alevler sardı - Son Dakika
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Ataşehir'de vatandaşlar kaputu açtı, aracı alevler sardı

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Ataşehir'de park halinde bulunan bir panelvan aracın motor kısmında çıkan yangın, müdahale etmek isteyen vatandaşların kaputu açmasıyla aracın tamamını sardı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

19.03.2024 16:19  Güncelleme: 16:21
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Ataşehir'de vatandaşlar kaputu açtı, aracı alevler sardı

İSTANBUL - Ataşehir'de park halinde bulunan panelvan aracın motor kısmında çıkan yangın, müdahale etmek isteyen vatandaşların kaputu açmasıyla aracın tamamını sardı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç küle döndü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde park halinde bulunan panelvan aracın, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Çıkan dumanı gören vatandaşların müdahale etmek için araç kaputunu açmasıyla duman yerini alevlere bıraktı. Kısa sürede aracı saran yangın, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, araçtan yükselen alevlerin dış cephesini ısıttığı binayı ise su tutarak soğuttu.

Ataşehir\'de vatandaşlar kaputu açtı, aracı alevler sardı
Kaynak: İHA

Ataşehir, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de vatandaşlar kaputu açtı, aracı alevler sardı - Son Dakika

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