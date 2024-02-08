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Ataşehir'de yol kesip küfürler eden sürücü yakalandı

İSTANBUL - Ataşehir'de bir sürücü gerginlik yaşadığı bir kişinin aracının önünü keserek sürücüye ve yanındaki çocuğa küfürler etti. Aracın camlarını yumruklayan ve küfürler eden şahıs ile, olay aynında yanında bulunan babası polis tarafından yakalandı.

Olay, Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, U.Y. ve M.S. isimli iki sürücü arasında trafikte gerginlik çıktı. U.Y., tartıştığı M.S.'nin aracının önünü keserek araç içerisindeki şoförü tehdit etti. U.Y. aynı zamanda sürücünün yanındaki çocuğa da küfür etti. Polisin yaptığı çalışma ile, U.Y. adlı şahıs ile olay anında yanında bulunan babası E.Y. 25 Ocak tarihinde Küçükbakkalköy Mahallesinde gözaltına alındı.

Haklarında "tehdit, hakaret" suçlarından adli işlem başlatılan şahıslar işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.