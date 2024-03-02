Atatürk Barajı Gölü hayalet ağlardan temizleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Atatürk Barajı Gölü hayalet ağlardan temizleniyor

Şanlıurfa'da geçmişte balıkçıların suda bıraktığı veya unutulan ağlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle temizleniyor. Bu çalışma ile Atatürk Barajı Gölü'ndeki canlılar için tehlike arz eden hayalet ağların temizlenmesi ve istilacı balık türlerinden arındırılması hedefleniyor. Şanlıurfa İl Tarım Müdürü Mehmet Aksoy, projenin iç suların ve denizlerin ekosistemine zarar veren ağları toplamayı amaçladığını belirtti. Balıkçılar da gölün temizliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.

02.03.2024 20:50  Güncelleme: 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Barajı Gölü hayalet ağlardan temizleniyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da geçmişte balıkçıların suda bıraktığı veya unutulan ağlar, baraj gölünden çıkarılıyor. Bu çalışmayla göldeki canlılar için tehlike arz eden hayalet ağların temizlenmesi ve istilacı balık türlerinden arındırılması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün 2014 yılında hayata geçirdiği "Hayalet Av Araçları ve İstilacı Türler Farkındalık Projesi" ile Şanlıurfa'da geçmişte balıkçıların suda bıraktığı veya unutulan ağlar, baraj gölünden çıkarılıyor. Balıkçılığın her geçen gün geliştiği Şanlıurfa'da deniz canlılarının yaşam alanlarının iyileştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ile Tarım İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, proje çerçevesinde çalışma başlattı. Çalışmada, teknelerle baraj gölüne açılan ekipler, yüzlerce metre uzunluğundaki balık ağlarını tek tek gölden çekerek kıyı dışına çıkardı. Ekiplerin çalışması bölge balıkçılarının takdirini kazandı.

Projeyle ilgili konuşan Şanlıurfa İl Tarım Müdürü Mehmet Aksoy, "2014 yılından beri Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üzerinden uyguladığı proje ile iç sularımızda ve denizlerimizdeki hayalet ağların, denizde unutulmuş ağların çevresel ekosisteme, denizdeki ekosisteme zarar vermemesi için biz bu ağları topluyoruz. Halkımızın bu istilacı türleri ve çevreye zarar veren, çevrenin ekosistemini bozan hem ağlar hem de çöplerle ilgili denizlerimizi, göllerimizi, sularımızı kirletmemeleri için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızın ayırdığı bir bütçe var. Biz bu bütçeyi de hem halkımızın hem de balıkçılarımızın hizmetine sunuyoruz. Böylelikle hem iç sularımızdaki balıkçılığın sağlıklı ve güvenilir bir şekilde sürdürülebilir bir dönemde devam etmesini sağlıyoruz hem de balıkçılarımızın ekonomik olarak zarar görmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ben huzurlarınızda bu ekibe, bu çalışan balıkçı arkadaşlarımıza, iç sularda emekleriyle, alın terleriyle para kazanan balıkçı arkadaşlarımıza verdikleri bu gayret için teşekkür ediyorum. İnşallah bereketli ürünleri olur, bereketli avları olur, bereketli sezonları olur. Biz ne kadar çevremizi korursak, koruma kullanma dengesini sağlarsak, bu denizlerde, bu barajlarda ki balıkların bizim gelecek nesillerimize ulaşmasını, onların da sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamış olacağız" diye konuştu.

Tarım İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hakan Akgün ise, "Tabii 90 yılından bugüne kadar yani 30-35 yıllık bir süreç içerisinde elbette avcılık esnasında baraj gölü içerisinde unutulan veyahut ihmal edilen, sehven bırakılan veyahut akıntının veya dalganın götürmüş olduğu bazı ağlar var. Haliyle bunlar balıkçı tarafından yeri tespit edilemiyor. Bunlar su içerisinde kalıyorlar, baraj gölü içerisinde kalıyorlar. Sentetik madde olması hasebiyle bunların su içerisinde çözünmeleri 500 yıllık bir süreci buluyor. Bundan dolayı bunların su içerisinde bulunmaları balıkların göç yollarını olumsuz etkilerinden dolayı göç esnasında balık ağa takılmakta ve orada telef olmaktadır. Bundan dolayı bu sahipsiz ağların veya unutulmuş olan ağların mutlaka yerinin teslim edip alınması gerekiyor. Bugün Tarım İl Müdürümüz Mehmet Aksoy'un da katılmış olduğu program çerçevesinde suda önceden tespit edilmiş bir balık ağını sudan çıkarmış olduk. Bu manada sürdürülebilir balıkçılığa da aynı zamanda katkı sunulmuş olundu" ifadelerini kullandı.

Proje çerçevesinde çalışmada yer alan balıkçılar, gölün temizliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mehmet Aksoy, Şanlıurfa, Balıkçılık, Tarım, Çevre, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Atatürk Barajı Gölü hayalet ağlardan temizleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü, seferlerde aksama yaşandı
    22:05 Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü, seferlerde aksama yaşandı

    Antalya'da akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur ile birlikte Aksu ilçesinde üst geçit tramvay hattına yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte kablolarda yanma meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken tramvay seferleri durdu. Seferlerin arızanın onarılmasının ardından normale döneceği öğrenildi.

  • Muş'ta park halindeki araçta patlama meydana geldi: Sürücü yaralandı
    21:54 Muş'ta park halindeki araçta patlama meydana geldi: Sürücü yaralandı

    Muş'ta park halinde bulunan bir otomobilde meydana gelen patlama sonucunda sürücü yaralandı. Araçta bulunan 2 çakmak gazı incelenirken, patlamanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

  • Fethiye'de firari 2 hükümlü yakalandı
    21:49 Fethiye'de firari 2 hükümlü yakalandı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İ.A. ve D.A. isimli hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

  • Fethiye'de kumar oynayanlara ceza
    21:49 Fethiye'de kumar oynayanlara ceza

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bir kahvehanede kumar oynandığı tespit edildi. Operasyonda oyun kağıtları ve 73 bin lira ele geçirildi. Kahvehane sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, 4 kişiye idari para cezası kesildi.

  • Sultangazi'de yer altı doğalgaz hattında patlama meydana geldi
    21:37 Sultangazi'de yer altı doğalgaz hattında patlama meydana geldi

    Sultangazi'de yer altı doğalgaz hattında meydana gelen patlamada yaralanan olmazken, bir binanın balkonu hasar aldı. Patlama sonucunda doğalgaz kapatılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

  • Düzce'de tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
    21:35 Düzce'de tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

    Düzce'de kent merkezinde millet bahçesinin yakınlarında S.U. ile ismi öğrenilemeyen kadın arasında çıkan tartışma sonucunda S.U. silahla kasık bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı S.U, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli kadın ise gözaltına alındı.

  • Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
    21:31 Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Iğdır'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tuzluca ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiasıyla bir evde yapılan aramada 1012 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

  • Malatya'da Husumetli Tarafından Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç Yaralandı
    21:29 Malatya'da Husumetli Tarafından Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç Yaralandı

    Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evine su taşırken husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan bir genç yaralandı. Olayda sol omuz ve sol bacağına kurşun isabet eden genç, hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise jandarma tarafından yakalanarak polise teslim edildi.


20:59 TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
20:38 Kanarya’ya ilk yarı yetti Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda yendi Kanarya'ya ilk yarı yetti! Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda yendi
19:44 İmamoğlu’ndan Murat Kurum’un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan’ı eleştiriyor İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan'ı eleştiriyor
18:59 Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız?
16:27 Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı
21:40 Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı Herkes duvardaki detaya takıldı Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes duvardaki detaya takıldı
20:25 Sultangazi’de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi
20:21 Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü
20:19 O eski halinden eser yok şimdi Szymanski’nin performansı taraftarları çileden çıkardı O eski halinden eser yok şimdi! Szymanski'nin performansı taraftarları çileden çıkardı
19:53 Yok artık Cengiz Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor Yok artık Cengiz! Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor
19:33 ABD, Gazze’ye havadan yardım indirdi ABD, Gazze'ye havadan yardım indirdi
18:46 Takımı bir ilki yaşadı Burak Yılmaz’a Rize’de soğuk duş Takımı bir ilki yaşadı! Burak Yılmaz'a Rize'de soğuk duş
18:46 Bolu’da freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı Bolu'da freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı
17:17 Emre Belözoğlu’nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray’dan 6 gol yediler Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 22:11:57. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk Barajı Gölü hayalet ağlardan temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement